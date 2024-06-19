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Прогулка

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19 июня 2024
Жительница Перми рассказала, зачем выгуливала ребенка на веревке
Ранее председатель СУ СК РФ запросил доклад по этой ситуации.
19 июня 2024, 07:30

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