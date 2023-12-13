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Прорыв газопровода

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2023
В Кондратово люди остались без газа и отопления из-за перебитого газопровода
Теплоснабжение переведено на резервный источник.
13 декабря 2023, 16:31
2013
На Героев Хасана вновь поврежден газопровод
Рабочие, осуществляющие реконструкцию развязки, второй раз за десять дней повредили газопровод.
31 марта 2013, 14:37
Из-за аварии на газопроводе полиция перекрыла движение по Героев Хасана
Героев Хасана, Васильева, Хлебозаводская, Ижевская стоят в пробках. Ситуация стабилизируется не раньше, чем через четыре часа.
20 марта 2013, 11:51
2012
В Пермском крае село Фролы осталось без газа из-за аварии
Как минимум до ночи газа в домах более чем 2000 жителей не будет.
23 марта 2012, 09:24

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