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Проститутки

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2024
Дело 17 организаторов проституции в Перми передано в суд
В «работе» сутенёры использовали баню на шоссе Космонавтов и клуб на бульваре Гагарина.
28 марта 2024, 11:34
2020
Семейную пару будут судить за вовлечение пермячек в проституцию
Мужчина нанял жену и ее подругу администраторами в интим-салон, покупал квартиры и открывал притоны.
3 мая 2020, 07:19
2016
Националист Вячеслав Дацик устроил в Санкт-Петербурге «голый марш» проституток
Сейчас против него грозятся завести очередное уголовное дело. На этот раз за самоуправство, побои и угрозы убийством.
18 мая 2016, 14:30
2013
Пермские приставы отправили домой двух нигерийских проституток
Девушки около двух лет незаконно жили и работали на территории России.
8 апреля 2013, 07:01
2012
Пермские сутенеры скрывали деятельность за вывеской модельного агентства
Стоимость услуг, которые предоставляла «фирма», доходила до 20 тысяч рублей за одну ночь.
10 октября 2012, 08:26

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