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Пшеница

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Древние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранее
Земледелие в регионе зародилось на сотни лет раньше.
5 июля 2024, 09:35
2010
Россия готовится ввести запрет на экспорт зерна
Злочевский: «причиной роста цен стала не засуха, а паника, которую она вызвала среди производителей и переработчиков зерна.»
6 августа 2010, 04:49
Российский Минсельхоз опустил мировые цены на пшеницу
Цены на пшеницу на мировых биржах опустились с максимумов за последние два года.
4 августа 2010, 06:09

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