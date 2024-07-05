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Древние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранее

Древние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранее

5 июля 2024, 09:35
Фото: ПГНИУ
Земледелие в регионе зародилось на сотни лет раньше.
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Ученые

Древние жители Прикамья начали заниматься земледелием на сотни лет раньше, чем это считалось ранее. На такой вывод натолкнули ученых Пермского университета и их научных коллег из Германии и Нидерландов исследования пыльцы, семян, плодов и других растительных ископаемых, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Ранее предполагалось, что земледелие в регионе появилось в период раннего средневековья (с V по XI вв. н. э.), но с доказательством этого тоже возникли трудности. Рамки раннего железного века — с IX в до н. э. по V в. н. э. — обозначенные в исследовании, значительно расширили представление о формировании земледелия и технологии выращивания полезных культур в Пермском крае.

«Долгое время в научной среде превалировало мнение, что в лесной зоне в эпоху раннего железного века земледелие было совсем незначительным, либо отсутствовало вовсе. Наша исследовательская команда опровергла эту идею, выяснив, что земледелие уже существовало в V в. до н. э. и играло второстепенную роль в производящем хозяйстве у местного населения Прикамья», — рассказала Елизавета Орлова, соавтор публикации.

Основными выращиваемыми видами оказались пшеница и ячмень, которые употреблялись в пищу. В рацион питания древнего пермяка также входили и такие плодовые растения как малина, бузина и земляника.

На основании детального анализа фрагментов ископаемых растений ученые сделали вывод, что земледелие появилось в Прикамье не в период V–XI веков, как считалось ранее, а ещё в раннем железном веке, IX век до нашей эры. В качестве орудий земледелия использовались костяные и железные мотыги.

Ранний период железного века Урала (с IX в до н. э. по V в. н. э.) характеризуется распространением металлургии железа при окончательном разложении первобытнообщинного строя и зарождении новых общественных отношений в форме вождества.

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#Ученые#Прикамье#Исследования#Пшеница#Земляника#Пермский университет#Древние пермяки#Земледелие#Растительные ископаемые#Ранний железный век#Ячмень#Малина#Бузина#Металлургия железа
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