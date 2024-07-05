Древние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранее

На основании детального анализа фрагментов ископаемых растений ученые сделали вывод, что земледелие появилось в Прикамье не в период V–XI веков, как считалось ранее, а ещё в раннем железном веке, IX век до нашей эры. В качестве орудий земледелия использовались костяные и железные мотыги.



Ранний период железного века Урала (с IX в до н. э. по V в. н. э.) характеризуется распространением металлургии железа при окончательном разложении первобытнообщинного строя и зарождении новых общественных отношений в форме вождества.