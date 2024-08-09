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Птичий грипп

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2024
В Пермском крае думают разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек
Птицы являются распространителями птичьего гриппа.
9 августа 2024, 05:30
2017
В Перми продавали индейку, зараженную вирусом птичьего гриппа
Продукт из Ростовской области обнаружен в Индустриальном районе.
26 июня 2017, 04:43
В Перми продавали индейку, зараженную вирусом птичьего гриппа
Продукт из Ростовской области обнаружен в Индустриальном районе.
26 июня 2017, 04:43
2014
В Японии вспышка птичьего гриппа
Вокруг птицефабрики города Тараги развернута трехкилометровая карантинная зона, более 110 тысяч кур будут уничтожены.
13 апреля 2014, 08:30
Китайские ученые создали вакцину от птичьего гриппа
Лекарство испытали на мышах: никто из подопытных грызунов не заболел.
7 февраля 2014, 09:27
Онищенко советует воздержаться от поездок в Китай
Помощник премьер-министра считает, что пока не требуется ограничивать выезд в Китай, однако советует не посещать эту страну в связи с распространением птичьего гриппа.
24 января 2014, 04:00
2013
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вида птичьего гриппа
Скончалась 73-летняя женщина, опасной инфекцией она заразилась на рынке.
24 декабря 2013, 12:08

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