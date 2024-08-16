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Раритет

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2024
Бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков нашел редкую вазу на помойке рядом с домом
Ваза могла быть подарком для VIP-гостей из Англии.
16 августа 2024, 08:05
2011
Спецпроект
Ретро-драйв: гонки на олдтаймерах SKODA
Прикосновение к автомобильной истории вызывает дрожь в коленях. Особенно, когда скорость превышает 50 км/ч, а автомобилю - за 80 лет...
В Перми раритетные машины выходят из тени
Мы думали весь антиквариат на колесах уже давно перегнан в Москву и Екатеринбург, но, оказалось, в Перми еще остались «заначки».
8 ноября 2011, 08:00

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