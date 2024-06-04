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Режим повышенной готовности

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2024
В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности
Здания признаны непригодными для проживания в 2018 и в 2017 годах.
4 июня 2024, 05:30
2017
Из-за плохой погоды в Перми введен режим повышенной готовности
Режим введен из-за неблагоприятных погодных условий, которые прогнозируются на ближайшие дни.
17 июня 2017, 07:30

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