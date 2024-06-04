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Романов

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2024
В Перми пройдут съёмки фильма о семье Романовых. Кто в нем сыграет?
Съемки фильма состоятся около Королевских номеров.
4 июня 2024, 07:16
2021
Назначена дата суда по иску уволенного программиста к основателю компании Xsolla
Уволенный программист отозвал иск к ООО «Систем Проджектс» и продолжит там работать, но будет судиться с идеологом компании Александром Агапитовым.
15 ноября 2021, 12:50
2014
Главой Ленинского района официально стал Сергей Романов
Депутаты утвердили кандидатуру, внесенную администрацией Перми. Одной из главных задач Романова станет приведение в порядок района вокруг Центрального рынка.
22 апреля 2014, 06:00
Спецпроект
Восемь самых популярных пермских видеороликов 2013 года
Некоторые видео о пермских событиях набрали под миллион просмотров.

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