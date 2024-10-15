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2024
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября 2024, 10:51
Количество погибших во время обстрела в «Крокусе» возросло до 150 человек
По официальным данным, погибли 115 человек.
23 марта 2024, 11:16
2012
Канал «Russia Today» снял получасовой фильм о Пермском крае
«Если вы собираетесь посетить Россию, Пермь может предложить многое», — пришли к выводу британские журналисты.
20 марта 2012, 04:34

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