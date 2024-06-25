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Ртутьсодержащие лампы

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2024
Глава Перми опроверг информацию о сжигании мусора на территории крематория
На территории крематория не будет установлено оборудование для утилизации отходов.
25 июня 2024, 09:32
2014
Прокуратура заинтересовалась свалкой ламп дневного света после публикации новости на Properm.ru
Опасный мусор был обнаружен вблизи деревни Полюдово Пермского района.
26 июня 2014, 06:34
«Гринпис» рассказал, где можно сдать вторсырье в Перми
На сайте организации появилась интерактивная карта пунктов приема вторичного сырья в городах России.
24 апреля 2014, 05:24

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