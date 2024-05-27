Салоны красоты

Спецпроект

«Нам не выполнить эти требования!» Парикмахерские откроются, но не все

Пандемия коронавирусной инфекции разделила отрасль красоты на три неравные части. Первые работают подпольно, то есть двери закрыты, окна закрыты, а внутри работа кипит — конечно, только с проверенными, постоянными клиентами, которые не «доложат, куда следует». Вторые — те, кто крупнее, солиднее, элитнее, скрипит, но открывается, при этом повышая цены или планируя их повысить в ближайшем обозримом будущем. Третьи не открываются, ждут ослаблений режима, завершения самоизоляции. Также все ждут первых штрафов на парикмахерские, уже открывшиеся, но не полностью соответствующие новым требованиям Роспотребнадзора. Как сложится практика? Насколько часты и суровы будут проверки?