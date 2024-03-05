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Сбой в работе

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2024
В работе соцсетей по всему миру зафиксирован глобальный сбой
Вероятно, проблемы связаны с атакой хуситов на интернет-кабели в Красном море.
5 марта 2024, 16:51
2012
В ночь на 25 июля банковские карты Сбербанка не будут работать
Банк сообщает о проведении технологических работ и просит воздержаться от совершения операций по картам.
24 июля 2012, 08:43
Сбербанк принес извинения за проблемы в обслуживании банковских карт
Причиной трехчасового сбоя в пятницу стали проблемы в работе базы данных процессинга.
9 июля 2012, 03:58

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