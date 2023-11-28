Бывшего директора пермского «Протон-ПМ» оставили в московском СИЗО

Экс-руководитель «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский обвиняется в хищении средств федерального бюджета, направленных на модернизацию предприятия в Новых Лядах.