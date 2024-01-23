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Щучье болото. История прикамского посёлка, где пьют дождевую воду и любят слово «тихонько»

В июне 2019 года жители прикамского посёлка Щучье Озеро пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие питьевой воды. Единственный здесь источник чистой жидкости – озеро Щучье – высох. Воду, с перебоями, стали возить из скважины за 30 километров. Люди попросили Путина помочь с прокладкой водопровода, но в телеэфире их вопрос не показали. Возмущение в Щучьем стало нарастать ещё в конце 2018 года, когда местные водоёмы только начали опустошаться. С того времени мы следили за тем, что здесь происходит.