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Щучье озеро

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Пассажиров поезда по ошибке высадили в глухом лесу под Пермью
23 января, 18:54
2019
Спецпроект
Щучье болото. История прикамского посёлка, где пьют дождевую воду и любят слово «тихонько»
В июне 2019 года жители прикамского посёлка Щучье Озеро пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие питьевой воды. Единственный здесь источник чистой жидкости – озеро Щучье – высох. Воду, с перебоями, стали возить из скважины за 30 километров. Люди попросили Путина помочь с прокладкой водопровода, но в телеэфире их вопрос не показали. Возмущение в Щучьем стало нарастать ещё в конце 2018 года, когда местные водоёмы только начали опустошаться. С того времени мы следили за тем, что здесь происходит.

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