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Северный кавказ

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2024
На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных
О дате прощания с мужчиной будет сообщено отдельно.
3 июля 2024, 03:03
2013
Жириновский пожалел о своих высказываниях про Северный Кавказ
Президент РФ раскритиковал слова лидера ЛДПР о том, что для борьбы с терроризмом необходимо контролировать рождаемость на Кавказе.
12 ноября 2013, 12:47
2012
В Дагестане погиб сотрудник пермской полиции, еще один ранен
Автомобиль УАЗ, в котором находились пермяки, обстреляли боевики.
9 ноября 2012, 03:24

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