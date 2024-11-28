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Системы безопасности

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2024
В центре Перми за 350 миллионов продается двухэтажный торговый центр
Здание полностью заполнено арендаторами.
28 ноября 2024, 04:11
В среду в Прикамье пройдет комплексная проверка систем оповещения
Сирены будут звучать на протяжении трёх минут
4 марта 2024, 13:30
2013
Система оповещения пермяков о ЧС должна заработать к концу года
У сотрудников краевого МЧС осталось чуть меньше года, чтобы привести систему оповещения горожан в порядок.
13 февраля 2013, 08:01

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