properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Скарабей

Выбрать дату
2024
Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов
Жука из покрышек разрушили прошлым летом.
6 мая 2024, 08:40
2012
Арт-объекту «Скарабей» досталось от вандалов-экстремистов
Работу художника Молдакула Нарымбетова «украсили» свастикой.
26 июля 2012, 03:10
Скончался создатель пермских арт-объектов «Скарабей» и «Черный ангел»
Причиной смерти Молдакула Нарымбетова стал инфаркт.
13 февраля 2012, 06:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика