properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Смартфоны

Выбрать дату
2024
Количество фальшивых сайтов по продаже нового iPhone 16 выросло в десятки раз
Эксперты рекомендуют внимательно проверять адреса интернет-ресурсов.
19 сентября 2024, 04:34
2010
Глухонемые смогут общаться по смартфонам
MobileASL поможет им разговаривать по телефону жестами.
19 августа 2010, 08:31
Американские операторы заменят кредитные карты смартфонами
В России тоже разрабатываются подобные услуги.
2 августа 2010, 11:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика