properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Смена имени

Выбрать дату
2024
«Первая в России Джоконда». Пермячка объяснила экстравагантную смену фамилии
В комментариях под постом Веры многие ее поддержали.
18 сентября 2024, 12:02
2016
ЗАГС: Пермяки стали чаще менять свои имена
По сравнению с апрелем 2015 года, пермяков, изменивших фамилию, имя или отчество, стало на 15% больше.
6 мая 2016, 08:51
2015
Пермяки стали реже менять имена и фамилии
Обращений в ЗАГСы города стало меньше на 19%.
8 сентября 2015, 12:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика