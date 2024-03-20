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Собр

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2024
Скончался первый командир пермского спецотряда быстрого реагирования
Прощание с Алексеем Казаченко проходит сегодня.
20 марта 2024, 09:29
2016
Пермские полицейские почтили память товарищей погибших в Грозном в марте 1996 года
Траурные мероприятия прошли сегодня, 6 марта, у мемориала памяти на Аллее славы на Южном кладбище.
6 марта 2016, 12:01
2014
Делегация чеченского СОБРа приняла участие в лыжных гонках в Губахе
Команде вручили Кубок за волю к победе.
18 января 2014, 15:20
2012
В Дагестане погиб сотрудник пермской полиции, еще один ранен
Автомобиль УАЗ, в котором находились пермяки, обстреляли боевики.
9 ноября 2012, 03:24

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