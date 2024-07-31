Спецпроект

«Где-то потом могут шнырять мои дети, о которых я ничего не узнаю»

Properm.ru продолжает тему донорства как источника заработка. Сдав кровь, наш собеседник Александр Белогорский прикинул, что легче будет подзаработать на донорстве спермы.