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Сперма

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2024
Пермский край вошел в топ-5 регионов России по количеству детей от Павла Дурова
Впервые долларовый миллиардер сдал свой биологический материал 15 лет назад.
31 июля 2024, 05:15
2012
Спецпроект
«Где-то потом могут шнырять мои дети, о которых я ничего не узнаю»
Properm.ru продолжает тему донорства как источника заработка. Сдав кровь, наш собеседник Александр Белогорский прикинул, что легче будет подзаработать на донорстве спермы.
Спецпроект
Кровавые заработки. Сколько доноры живут на одну зарплату?
Можно ли прилично зарабатывать, продавая свою кровь, и какие существуют риски для доноров, выяснял Properm.ru.

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