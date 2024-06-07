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Список forbes

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2024
Пермский бизнесмен победил в рейтинге Forbes «30 до 30»
Последние годы Данила Константинов занимается развитием такси-сервиса InDrive в Южной Азии.
7 июня 2024, 04:55
2016
Супруга Александра Флегинского попала в список Forbes как одна из богатейших жен депутатов
2 марта 2016, 12:45
2015
«Ненастье» Алексея Иванова вошло в топ самых ожидаемых книг по версии «Forbes»
В компании с писателем оказались такие имена, как Джек Керуак и Харуки Мураками.
8 февраля 2015, 06:33
2014
Самым богатым россиянином по версии Forbes стал Алишер Усманов
Возглавил же рейтинг Билл Гейтс.
4 марта 2014, 02:18

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