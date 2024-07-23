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Спортшкола

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2024
Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера
Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть 12-летнего мальчика.
23 июля 2024, 12:33
2023
Спортивные школы Перми: начало пути к пьедесталу
4 сентября 2023, 08:01
2015
Тренера прикамской спортшколы осудили за гибель воспитанника на базе «Раздолье»
14-летний мальчик утонул во время фестиваля спорта, купаясь в Каме.
13 февраля 2015, 05:30

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