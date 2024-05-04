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Стела

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2024
«Немножко передвинем». Стела с Орденом Ленина останется на кольце у Перми II
Ранее стало известно, что площадь со стелой планируется перестроить.
4 мая 2024, 09:01
2023
В Перми хотят переименовать площадь Карла Маркса из-за стелы
Вопрос о смене названия площади был еще в 2011 году.
30 июня 2023, 04:49
2011
Пермяк лично откопал занесенный снегом памятник героям ВОВ
Известный блогер показал бездушным чиновникам администрации Перми, как нужно чтить память погибшим в Великой отечественной войне пермякам.
10 января 2011, 08:22

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