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Столб

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2024
Жители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб
Энергетический холдинг Россети отказался от переноса объекта на край дороги.
6 апреля 2024, 10:39
Видео. В Кировском районе Перми легковушка снесла столб с дорожным знаком
Инцидент произошел на улице Липатова.
25 февраля 2024, 06:31
2013
На трассе Пермь-Краснокамск водитель легковушки врезался в столб
В результате ДТП водитель скончался на месте, трое пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу.
7 июля 2013, 06:20
2012
На Старцева иномарка врезалась в столб, один человек погиб
30-летний водитель убил одного и покалечил еще двух своих пассажиров.
12 ноября 2012, 06:06
В Пермском крае водитель легковушки сбил столб и выжил
Мужчина не справился с управлением, в результате чего его ВАЗ оказался в кювете.
10 октября 2012, 10:00
Автобус врезался в столб на Екатерининской: подробности аварии
В результате ДТП с участием внедорожника и автобуса маршрута 68 пострадал один человек.
22 февраля 2012, 03:46

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