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Строительный кран

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2023
Пермский краевой суд отменил приговор собственнику упавшего на стройке крана
30 ноября 2023, 05:43
2016
Угроза падения крана на Осинской устранена. Поврежденную секцию демонтировали
Демонтаж заклинившей секции с помощью крана большей грузоподъемности был завершен к полуночи.
10 июня 2016, 06:15
2011
В Киеве строительный кран от нечего делать пишет в Твиттер
Кран «Захарий» рухнул в Днепр и, пока его не подняли, общается с миром через Интернет.
20 ноября 2011, 07:46

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