properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Сыктывкар-Пермь

Выбрать дату
2024
Процесс банкротства «Белкомура» может завершиться этой осенью
Решение о ликвидации проекта строительства железной дороги протяженностью 1161 километр приняли в 2023 году.
22 августа 2024, 12:10
2014
С апреля 2014 года самолеты в Сыктывкар будут летать чаще
С апреля «Комиавиатранс» будет выполнять авиарейс Сыктывкар-Пермь три раза в неделю, а с мая появится рейс Сыктывкар-Пермь-Челябинск.
31 марта 2014, 06:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика