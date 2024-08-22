С апреля 2014 года самолеты в Сыктывкар будут летать чаще

С апреля «Комиавиатранс» будет выполнять авиарейс Сыктывкар-Пермь три раза в неделю, а с мая появится рейс Сыктывкар-Пермь-Челябинск.