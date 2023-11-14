Спецпроект
«Теплоэнерго» опять достанутся деньги из бюджета. Контракты отожмут у мелкого и среднего бизнеса
Минзакупок Пермского края подвело итоги двух аукционов на перевозку медицинских отходов. В одном случае при закупке услуги для 210 медучреждений Пермского края на сумму 685,9 млн рублей поставщика не выбрали. Но контракт на обслуживание 11 региональных клиник за 100 млн рублей может быть заключен с мусорным регоператором «Теплоэнерго». Предприниматели считают, что власти намеренно делают закупки такими неподъемными для их бизнеса, чтобы отдать контракты крупному игроку.