properm.ru
ГлавноеВсе новости

Теплоэнерго

Выбрать дату
2023
Спецпроект
Тарифы на вывоз мусора и отопление постоянно признают недействующими. Что происходит?
Тарифные войны продолжаются. Уже не на улицах, когда на митинги выходили тысячи людей, но в судах.
2022
Прокуратура обязала «Теплоэнерго» вернуть деньги за вывоз мусора, если баки слишком далеко от дома
Житель села в Пермском крае получил прецедентное решение прокуратуры о перерасчете платы за вывоз мусора. Ему вернут деньги за два года.
9 февраля 2022, 12:10
2021
Спецпроект
«Теплоэнерго» опять достанутся деньги из бюджета. Контракты отожмут у мелкого и среднего бизнеса
Минзакупок Пермского края подвело итоги двух аукционов на перевозку медицинских отходов. В одном случае при закупке услуги для 210 медучреждений Пермского края на сумму 685,9 млн рублей поставщика не выбрали. Но контракт на обслуживание 11 региональных клиник за 100 млн рублей может быть заключен с мусорным регоператором «Теплоэнерго». Предприниматели считают, что власти намеренно делают закупки такими неподъемными для их бизнеса, чтобы отдать контракты крупному игроку.
2019
Спецпроект
«Инфраструктура в зачаточном состоянии». Итоги мусорной реформы в Прикамье за полгода
Сегодня, 24 июля, представители ГУП «Теплоэнерго» и Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края рассказали на пресс-конференции, как они отработали шесть месяцев и ответили на вопросы журналистов о проблемах сферы. Рассказываем о самом главном.
Спецпроект
Выбрасывать мусор за два километра от дома — это нормально. Так считают в «Теплоэнерго»
Жители ул. Вербной в с. Кондратово Пермского района пытаются оспорить начисление платы за вывоз мусора. По их словам, фактически единый региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» услугу по сбору и вывозу отходов им не оказывает.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика