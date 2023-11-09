Торчинский

«Дорогой вид искусства». Интервью с новым директором Пермского цирка Вячеславом Торчинским

Как цирк из массового стал элитным, жалеть ли животных и что будет в Перми со зданием, которому уже 53 года? За счет чего и где живут артисты, кто выступает на арене, кто ходит на представления? Что с детским цирковым искусством в Пермском крае, развивается ли оно? Обо всем этом и многом другом поговорили с новым директором учреждения Вячеславом Торчинским. Публикуем самое интересное.