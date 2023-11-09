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Торчинский

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2023
В пермском цирке сменилось руководство
Прежний руководитель цирка Ксения Россихина ушла в декретный отпуск.
9 ноября 2023, 04:56
Бывшего министра Пермского края оштрафовали на 10 тысяч рублей
7 июня 2023, 09:38
2022
Бывший министр культуры Прикамья перешёл в федеральное министерство
26 декабря 2022, 08:59
Вячеслав Торчинский покинул пост директора Пермского цирка
Ранее планировалось, что датой увольнения бывшего министра станет 16 ноября.
30 ноября 2022, 12:30
Вячеслав Торчинский покидает пост директора Пермского цирка
Он возглавлял учреждение полтора месяца.
15 ноября 2022, 12:57
«Дорогой вид искусства». Интервью с новым директором Пермского цирка Вячеславом Торчинским
Как цирк из массового стал элитным, жалеть ли животных и что будет в Перми со зданием, которому уже 53 года? За счет чего и где живут артисты, кто выступает на арене, кто ходит на представления? Что с детским цирковым искусством в Пермском крае, развивается ли оно? Обо всем этом и многом другом поговорили с новым директором учреждения Вячеславом Торчинским. Публикуем самое интересное.
14 октября 2022, 08:20
2012
Эспланада без «стены» подешевела на 90 млн рублей
Ряд принципиальных изменений существенно изменили стоимость реконструкции объекта.
17 октября 2012, 05:30

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