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Трещина

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2024
Надо делать крюк в 11,6 км. МЧС Прикамья — о затопленном мосте под Ильинским
Ремонт на участке начнется лишь после снижения паводка.
23 апреля 2024, 08:05
2015
В Кунгуре из-за трещины в стене общежития расселяют студентов
Разлом стены представляет опасность для целостности конструкции здания.
26 августа 2015, 11:12
2013
В Березниках под талым снегом обнаружена 20-метровая трещина
Угроз для населения нет, считают специалисты горного института.
4 апреля 2013, 02:46
Решение об открытии здания школы №81 будет принято в середине февраля
В настоящее время проводятся техническая экспертиза и анализ грунтов. Школьников будут возить на автобусах в другие учебные заведения.
10 января 2013, 04:09
2012
Учащиеся школы №81 продолжат занятия в других учебных заведениях
Детям придется ездить на Юбилейный и в школы Индустриального района Перми.
28 декабря 2012, 08:49
Вопрос о дальнейшей эксплуатации здании школы №81 решится сегодня
Учебный процесс остановлен как минимум на две недели, однако пока непонятно, вернутся ли дети в здание.
24 декабря 2012, 09:00
Департамент образования прокомментировал ситуацию с трещиной в здании школы
В здании школы будет проведена техническая экспертиза. Когда и где дети смогут продолжить учебный процесс пока неизвестно.
21 декабря 2012, 12:11
В здании пермской школы обнаружена трещина
Как минимум месяц ученики проведут на вынужденных каникулах.
21 декабря 2012, 11:51
На перекрестке улиц Беляева и Леонова провалился грунт
В происшествии винят воду, в течение нескольких дней вытекавшую из канализационного колодца.
12 октября 2012, 09:35
МРЭО ГИБДД будет работать только в Камской долине как минимум неделю
Регистрация транспортных средств перенесена из здания на бульваре Гагарина. Информация о трещине в здании подтвердилась.
19 марта 2012, 05:40
По Перми ползут слухи о трещине в здании МРЭО ГИБДД
Так некоторые пермяки восприняли сообщение на сайте ГИБДД о временном переносе приема граждан в филиал на Спешилова.
17 марта 2012, 03:00
2011
Жители дома по улице Революции вернутся обратно через 2 месяца
Специалисты считают, что причиной трещины в здании являются ошибки при устройстве фундамента.
16 августа 2011, 12:58
Жителей многоэтажки на Революции расселяют из-за трещин в фундаменте
Четыре семьи не пожелали выехать из аварийного дома. Еще две находятся в отпуске и пока не знают, что их ждет в Перми.
3 августа 2011, 04:56

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