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Центр гигиены и эпидемиологии

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Каждый сотый житель Прикамья в 2024 году перенес пневмонию. Расскажем, как не болеть
12 декабря, 07:00
Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным
4 октября, 05:10
2013
Нежданчик от Роспотребнадзора: «Нормальная у вас водичка!»
Повторный анализ водопроводной воды, который мы доверили проводить специалисту Центра гигиены и эпидемиологии, показал: вода СаНпиНу все же соответствует.
27 сентября 2013, 05:30
Спецпроект
Экспертиза пермской воды: Заключаем договор на анализ
В третьей части спецпроекта по проверке качества питьевой воды мы определяемся, по каким показателям нужно проверять воду из-под крана и сколько денег на это придется потратить.

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