properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Тунец

Выбрать дату
2024
В центре Перми откроется новое заведение азиатской и европейской кухни Usagi
18 апреля в заведении состоится дегустация напитков и блюд.
15 апреля 2024, 05:00
2015
В Перми Джаред Лето не нашел тунца в магазине на Парковом
Фронтмен альтернативной группы Thirty Seconds to Mars заскочил в минимаркет «Сделано из мяса» и расстроился, не найдя там рыбы. Зато осчастливил продавца фотографией.
27 марта 2015, 18:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика