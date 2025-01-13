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Уборка мусора

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2025
Прокуратура Перми проверяет качество уборки снега и вывоза мусора
13 января, 10:45
2024
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
За прошлую неделю из города было вывезено около 25 тыс. кубометров снега.
28 марта 2024, 09:24
2017
С берегов Мулянки вывезли 200 тонн мусора
Уборка прошла на территории Индустриального района. В скором времени очистят берега в Дзержинском.
30 июня 2017, 09:09
2012
3000 тонн мусора обещают вывезти из пермских лесов до конца года
Обязательным условием для подрядчика является сохранение целостности деревьев, их коры и корней.
13 ноября 2012, 04:12
2011
Прибрежную полосу Сылвы очистят от мусора
Проверка показала наличие нескольких свалок твердых бытовых отходов в Лядовском и Сылвенском поселениях.
4 сентября 2011, 05:58

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