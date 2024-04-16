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Участки

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2024
СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
Стоимость аренды каждого участка составила более 40 млн рублей в год.
16 апреля 2024, 08:25
2012
«Все понимают, что большинство многодетных выставят участок на продажу»
По мнению общественника Дениса Галицкого, предоставление земельных участков для многодетных семей грозит обернуться резервацией для многодетных.
29 июня 2012, 09:40

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