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Указ президента

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2024
Путин наградил главу Пермской епархии орденом «За заслуги перед отечеством»
Указ о награждении размещен на сайте Кремля.
15 марта 2024, 06:05
2014
Сбербанк не будет отчитываться о доходах Грефа и других топ-менеджеров
Сотрудники банка считают, что указ президента не требует размещать информацию в открытом доступе.
14 июля 2014, 08:14

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