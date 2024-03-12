Улица Фрезеровщиков

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Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Двухъярусная квартира, дом в стиле круизного лайнера, частное озеро и ванная с панорамными окнами. На что еще горазды местные богачи?

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