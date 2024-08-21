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Утилизация автомобилей

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2024
Что происходит с авторынком в России накануне повышения утильсбора?
21 августа 2024, 12:45
2015
Минпромторг распределил новые 10 млрд рублей на программу утилизации в 2015 году
Производители легковых автомобилей получат 60% средств, коммерческого транспорта — 40%.
22 января 2015, 06:54
2014
АВТОВАЗ решил продлить программу утилизации автохлама
Еще неделю назад тольяттинский автогигант заявлял о выходе из программы утилизации красивой формулировкой: «Продажи по программе утилизации превзошли все ожидания».
30 октября 2014, 03:30
В России утилизирована лишь четверть машин, сданных по госпрограмме
По программе продано более 70 тысяч автомобилей, а утилизировано — лишь 15 тысяч.
27 октября 2014, 07:49
2013
Путин подписал закон об утилизационном сборе для российского автопрома
Размер сбора будет зависеть от веса транспортного средства.
22 октября 2013, 10:36
2012
Евросоюз, Япония и США осудили Россию за утилизационный сбор
В свою очередь Россия попросила сформулировать конкретные претензии в письменном виде.
30 ноября 2012, 11:09
Утилизация автохлама ляжет на плечи российских автоконцернов
Старые авто будут приниматься на утилизацию в собственных дилерских центрах.
23 октября 2012, 05:12
Новые сборы с автомобилей одобрены Госдумой во втором чтении
Вчера во втором и основном чтении Госдума одобрила введение так называемого утилизационного сбора, из-за которого новые автомобили могут подорожать на 20-45 тысяч рублей разом.
12 июля 2012, 05:29

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