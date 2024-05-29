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Велодорожка

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2024
Проект продления ул. Монастырской на 1,5 километра обойдется властям Перми в 6,5 млн
Дорога будет двухполосной с велодорожкой.
29 мая 2024, 12:25
2016
В Перми состоится велопробег в поддержку велосипедистов
Участники акции хотят обратить внимание пермяков на проблему с велодорожками, которые все время заняты пешеходами и неправильно припаркованными автомобилями.
22 марта 2016, 05:23
2014
В Перми велосипедные столбики отправились на зимовку
Администрация города отмечает увеличение велосипедистов, предпочитающих двигаться по велодорожкам вместо тротуаров.
14 октября 2014, 11:39
Власти Перми потратят 1,3 миллиона на установку велосипедных столбиков
В мае на улице Ленина появится 1 150 таких дорожных элементов.
10 апреля 2014, 06:00

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