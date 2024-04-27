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Вербное воскресенье

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2024
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Это связано с приближением московского циклона.
27 апреля 2024, 10:55
2013
В России отмечают Вербное воскресенье
По обычаю, в этот день в храм приходят с ветвями вербы в память о том, как по-царски люди встречали Иисуса Христа.
28 апреля 2013, 12:20

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