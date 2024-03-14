properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Видеообращение

Выбрать дату
2024
«Простите меня». Виновник смертельного ДТП в центре Перми записал видеообращение
13 марта суд отказал пермяку в домашнем аресте.
14 марта 2024, 06:24
2021
Жители Кировского района Перми просят генерального прокурора РФ защитить лес от застройки
Жители Водников и Судозавода самоорганизовались и записали видеообращение Генеральному прокурору России и полномочному представителю Президента в Приволжском федеральном округе по поводу предполагаемой застройки леса.
19 декабря 2021, 07:22
2010
Задержан автор видеообращения к Медведеву из Коми
В Москве задержали бывшего милиционера из республики Коми Михаила Евсеева, который в ноябре 2009 года опубликовал в интернете видеообращение к президенту РФ Дмитрию Медведеву.
1 сентября 2010, 09:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика