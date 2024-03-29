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Вино

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2024
В Перми начали производить вино из рыжиков
Правда, продавать грибной алкоголь пока нельзя.
29 марта 2024, 09:03
2015
В России ввели госрегулирование цен на вино
30 января 2015, 09:47
2012
Роспотребнадзор сделает шаги по либерализации молдавской винной продукции
Геннадий Онищенко говорит о позитивных последствиях реструктуризации винного рынка Молдавии после введения запрета на поставку вин в Россию.
6 января 2012, 11:15
2010
Россия отправляет забракованное вино обратно в Молдавию
Роспотребнадзор забраковал почти миллион литров молдавского вина.
28 июля 2010, 09:21
В вине из Молдавии нашли вредные вещества
Россия в ближайшие две недели может ввести запрет на ввоз вина.
18 июля 2010, 08:45

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