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Военная форма

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2024
Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива
Последнее выступление фейкового коллектива прошло в минувшие выходные в Усть-Качке.
27 августа 2024, 07:55
2013
Российских солдат переоденут в белье со штрихкодами
«Военторг» запустил проект по снабжению армии постельным и нательным бельем со встроенными радиометками.
30 апреля 2013, 05:09
2012
Юдашкин заявил, что дизайнерами военной формы были чиновники Минобороны
Знаменитый модельер утверждает, что его проект был «грубо искажен» представителями ведомства и он не может назвать эту работу своей.
21 ноября 2012, 02:54
Военная форма от Юдашкина пришлась Шойгу не по вкусу
Разработка прежней одежды для солдат и офицеров обошлась налогоплательщикам в 170 млн рублей.
20 ноября 2012, 05:04
В российской армии вновь заменят полевую форму
Размещение погонов на груди и рукаве оказалось неудобным.
13 ноября 2012, 02:40
Военная форма из конопли признана неприемлемой для России
Эксперты считают, что в конопляной или льняной форме солдаты будут мерзнуть.
22 марта 2012, 10:12

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