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Возмещение

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2024
Санкции ЕС поставили под вопрос будущее газовой отрасли России
Стало известно, какие ограничения могут нанести стратегический удар по российской газовой промышленности.
25 июня 2024, 10:50
2017
Управляющая компания возместит хозяйке сгоревшей квартиры более 2 млн рублей
Из-за электромонтажных работ, которые проводились в подъезде, сгорела жилая квартира.
9 июля 2017, 06:43

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