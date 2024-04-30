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Встречка

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2024
Фото. В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»
В результате аварии были госпитализированы три человека.
30 апреля 2024, 09:14
2015
В лобовом ДТП на трассе «Пермь-Екатеринбург» погибли три человека
Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом.
24 февраля 2015, 03:39
Два водителя разбились в ДТП на трассе Пермь-Березники
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
22 февраля 2015, 05:44
2014
В Прикамье водитель, лишенный прав, стал виновником гибели трех человек
На трассе «ВАЗ» выскочил на встречку, где столкнулся лоб в лоб с грузовиком «Фотон».
18 октября 2014, 06:32
Под Пермью водитель «ВАЗа» погиб после столкновения с фурой
По предварительным данным, в аварии виноват погибший мужчина: при совершении обгона он не рассчитал свои силы.
4 февраля 2014, 12:40
2013
В Пермском крае «Киа» врезалась в «Газель»: два пассажира иномарки погибли
ДТП произошло вчера на автодороге Оса-Чернушка.
19 декабря 2013, 06:17
«Встречное» ДТП в Перми: четыре человека в больнице
ДТП произошло вчера вечером в Орджоникидзевском районе.
13 декабря 2013, 02:58
На трассе Пермь-Екатеринбург погибла женщина на Daewoo Matiz
По неизвестным причинам водитель малолитражки выехала на встречную полосу.
7 февраля 2013, 11:12
На трассе Пермь-Жебреи водитель ВАЗа вылетел на «встречку» и врезался в ГАЗ
В аварии пострадали оба водителя и пассажиры ГАЗа.
28 января 2013, 09:01
2012
В Пермском районе водитель ВАЗа выехал на встречку и попал под КАМАЗ
В результате ДТП водитель легковушки погиб, а его пассажир был госпитализирован.
19 ноября 2012, 03:16
Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Чайковском
24-летний молодой человек выехал на «встречку» при невыясненных обстоятельствах.
9 ноября 2012, 06:59
Под Кукуштаном водитель фуры потерял управление и протаранил ВАЗ
В сложных метеорологических условиях мужчина не выбрал безопасную скорость движения и выехал на «встречку».
7 ноября 2012, 03:48
Неудачный обгон: на трассе в Ильинском районе погиб водитель ВАЗа
У 25-летнего водителя практически не было шансов выжить в лобовом столкновении с Audi-A6.
6 ноября 2012, 07:47
Под Добрянкой «темный» мотороллер спровоцировал серьезное ДТП
Врезавшись в автомобиль Kia Spectra, мотороллер с выключенными фарами буквально «вынес» легковушку под колеса грузовика.
31 октября 2012, 04:25
В аварии под Краснокамском пострадали пять человек
Причиной ДТП стал выезд на «встречку» одного из участников.
17 октября 2012, 05:42
Неудачный обгон фуры в Осинском районе закончился гибелью трех человек
В условиях сильной метели женщина-водитель пошла на обгон, не заметив приближающийся по «встречке» микроавтобус.
28 марта 2012, 05:41
После столкновения с Dodge на Восточном обходе погиб водитель ВАЗа
Водитель иномарки не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и вылетел на «встречку» - прямо на отечественную легковушку.
20 марта 2012, 06:02
2011
В ДТП в Краснокамском районе погибли два человека
Водитель автомобиля Hyundai выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком.
19 декабря 2011, 06:45
На трассе Кунгур-Соликамск сошлись два «ВАЗа», есть жертвы
Девушка-водитель превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела на «встречку».
16 декабря 2011, 04:55
В аварии в Карагайском районе серьезно пострадали три человека
Водитель Volkswagen не учла дорожный условий, допустила выезд на встречную полосу и столкновение с Fiat Albea.
7 декабря 2011, 05:18

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