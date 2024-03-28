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Взнос за капитальный ремонт

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2024
Прокуратура вынесла руководителю Фонда капремонта Пермского края представление
Пермяк получал квитанции без учета предыдущих платежей.
28 марта 2024, 15:40
2014
6 рублей 60 копеек за квадратный метр: в Перми установили размер взноса на капремонт
С каждым годом эта цифра будет увеличиваться на 40 копеек.
6 мая 2014, 03:17

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