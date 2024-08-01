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Взрыв дома

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2024
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
По некоторым данным, есть трое пострадавших.
1 августа 2024, 07:55
2015
МЧС: Ищите пути объезда. На Карпинского ведутся поисково-спасательные работы
Сейчас на месте взрыва работают все экстренные службы, включая психологов ГУ МЧС России по Пермскому краю.
8 ноября 2015, 14:37
2014
Решение о расселении дома в Голованово будет принято 10 ноября
Сейчас власти Перми прорабатывают несколько вариантов новых мест жительства для пострадавших от взрыва.
5 ноября 2014, 07:11
«Бабку при взрыве выкинуло. Лицо в крови, грудь в ожогах». Фоторепортаж из Голованово
Пока спасатели разбирали завалы и искали пострадавших, мы пообщались с очевидцами трагедии и жильцами дома.
3 ноября 2014, 11:40
Фотофакт: Дом на Степана Разина, пострадавший от взрыва, восстановлен
Полностью дом будет сдан в 2015 году.
1 ноября 2014, 12:40
От и до: Смотрим как восстанавливается после взрыва дом на Степана Разина
Фотограф Владимир Герасимов каждый день снимал процесс строительства разрушенной части здания. За неделю до окончания работ посмотрим, как это было.
24 октября 2014, 09:29

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