Бывший программист Xsolla хочет получить с компании миллион за увольнение

В Пермские СМИ сегодня было разослано исковое заявление от одного из уволенных сотрудников Xsolla. Он требует от СEO компании Александра Агапитова восстановить его на работе и выплатить компенсации за дни вынужденного безделья и компенсацию за оскорбление.