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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Бывшие топ-менеджеры Xsolla подали в суд на основателя компании из Перми

Бывшие топ-менеджеры Xsolla подали в суд на основателя компании из Перми Агапитова

2 сентября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney

Бывшие топ-менеджеры Xsolla подали в суд на основателя компании из Перми

В организации отрицают незаконную растрату средств.

В американские суды обратились бывшие топ-менеджеры компании Xsolla к основателю компании Александру Агапитову. По словам сотрудников, Агапитов выводил и тратил средства компании на личные нужны. Как сообщает агентство Bloomberg, с 2021 по 2023 годы на личные счета основателя поступило порядка $100 млн. Часть этих денег была использована на его особняк и оплату частного самолета.

В Xsolla растрату средств отрицают. В пресс-службе организации заверили, что управление финансами организации происходит в соответствии с законом.

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#Финансы#Суд#Пермь#Xsolla#Предпринимательство#Александр Агапитов#Монетизация#Видеоигры
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