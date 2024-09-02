Бывшие топ-менеджеры Xsolla подали в суд на основателя компании из Перми Агапитова

В американские суды обратились бывшие топ-менеджеры компании Xsolla к основателю компании Александру Агапитову. По словам сотрудников, Агапитов выводил и тратил средства компании на личные нужны. Как сообщает агентство Bloomberg, с 2021 по 2023 годы на личные счета основателя поступило порядка $100 млн. Часть этих денег была использована на его особняк и оплату частного самолета.