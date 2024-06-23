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Заблудилась

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2024
В лесу около деревни Поповка заблудилась 40-летняя пермячка
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.
23 июня 2024, 06:41
2020
В Кунгурском районе женщина пошла за грибами и пропала
Спасателям удалось найти женщину и вывести её из леса.
2 августа 2020, 12:44
2011
В Перми пенсионерка ушла в лес и не вернулась
Уже 11 дней родственники разыскивают 85-летнюю Анну Аристову.
21 июля 2011, 04:06

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